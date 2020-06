Sanatoria: sportello per colf, badanti e braccianti promosso da Usb Viterbo

"Abbiamo avuto un'ondata di richieste nella prima settimana"

Sanatoria, sportello per colf, badanti e braccianti

Aperto lo sportello immigrazione in via Garbini, nella sede Usb, per la sanatoria braccianti, colf e badanti. L’ufficio è operativo il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 ed è gestito dall’associazione Kyanos e dal sindacato di base. Presente in sede anche un avvocato. Il servizio è gratuito. “Kyanos si occupa della gestione delle pratiche con questura e prefettura e della parte sanitaria”, spiega la presidente Marta Nori. Che sulla sanatoria aggiunge: “Il riscontro è buono. Abbiamo avuto un’ondata di richieste nella prima settimana in cui è uscito il decreto, poi con la proroga dei termini c’è stato un rallentamento. Oltre agli stranieri, iniziano ad arrivare anche i datori di lavoro”.