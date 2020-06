Obiettivo Tricolore è arrivata a Tarquinia per volere della famiglia di Alex Zanardi

Ripettata la volontà della famiglia di Alex Zanardi

Tra gli applausi dei cittadini e le commoventi lacrime di Tiziano Monti, niente festa a Tarquinia, dopo il gravissimo incidente occorso a Alex Zanardi a Siena. La staffetta è però partita per volere della famiglia di Zanardi. Cartelli con su scritto “Forza Alex Tarquinia è con te” hanno voluto ribadire il significato che poi ha attribuito la stessa famiglia di Zanardi a Obiettivo Tricolore: facciamo ripartire l’Italia e infondiamo il coraggio con questa manifestazione.

Tiziano Monti, ragazzo coraggioso e determinato, sebbene molto provato dalla notizia e in continuo collegamento telefonico per conoscere le condizioni del suo grande amico, ha voluto ringraziare i cittadini che insieme a lui sotto il sole rovente hanno voluto aspettare la staffetta , arrivata verso le 14. Anche Alessandro Cresti era visibilmente provato, come pure i due atleti dell’Athletica Vaticana, Emiliano Morbidelli e Massimiliano Coluccio che lo hanno accompagnato dalla Toscana a Tarquinia e che hanno proseguito con Tiziano Monti verso Fregene. Questi ragazzi, grandi atleti sono maestri dello sport e di vita per tutti.

“Una situazione difficile per tutti e soprattutto per Alex – ha riferito Tiziano Monti - però penso che stare qui oggi è un grande segnale per ribadire ciò che dicevamo sempre con Alex, è un segnale di incoraggiamento di continuare e non arrendersi, cosa che ci ha aiutato nel nostro percorso di recupero. Adesso però il nostro in bocca al lupo va ad Alex che sta lottando con tutte le forze che ha, e ne ha tante, e sono sicuro che ce la farà anche questa volta, ci ha sempre insegnato a non mollare mai, bastava una sua parola per essere incoraggiati, oggi la forza che ha dato a noi la riversiamo su di lui un grande abbraccio, forza”.

Anche Cresti ha sottolineato la grande forza di Zanardi e ha auspicato che la prossima volta sia qui a Tarquinia con la sua handbike. L’assessore Martina Tosoni: “Non è la festa che avevamo immaginato, ma siamo qui per sostenere anche se da lontano Alex e la sua famiglia e il nostro Tiziano Monti. – ha riferito – speriamo che si riprenda presto, la situazione è stabile, siamo in attesa di notizie. A Tiziano auguriamo che anche da questa esperienza terribile tragga la forza e la determinazione che lo contraddistingue, un insegnamento anche per tutti noi”. L’assessore Luigi Serafini: “Avevamo organizzato una festa, però alla triste notizia l’avevamo annullata. Poi la famiglia ci ha fatto sapere che desiderava invece si continuasse con la manifestazione. Un doppio augurio quindi per Tiziano e uno per Zanardi: forza, siamo convinti che anche questa volta Alex ce la farà”. All’arrivo della staffetta il sindaco Giulivi e gli amministratori hanno accolto gli atleti tra scrosci di applausi