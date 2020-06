Fabio Tornatore 21 giugno 2020 a

Due incidenti stradali in una mattina. Ferito anche il pugile Alessio De Falco.

Due incidenti stradali nella mattinata del 20 giugno hanno messo alla prova il comando della polizia municipale di Vetralla, già sotto pressione per l'esiguo numero di effettivi in forze. Il primo è avvenuto intorno alle 10 in superstrada, al confine tra il territorio vetrallese e quello di Viterbo. Una ragazza residente a Vetralla, è rimasta lievemente ferita e trasportata in ambulanza all'ospedale di Belcolle. La giovane ha perso il controllo del veicolo, una Fiat 500, finendo contro il guard rail e ribaltandosi sul canale di scolo adiacente alla carreggiata.

Sul posto oltre alla polizia municipale sono intervenuti i carabinieri di Vetralla, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Al termine dell'Intervento un secondo incidente ha fatto correre la polizia municipale a Cura di Vetralla. In prossimità dell'incrocio tra la Cassia e l'ingresso del cimitero comunale infatti, alle 11.40 un'auto in uscita dal camposanto, una Fiat 500 nera, guidata da una signora rimasta illesa, si è scontrata con uno scooter che transitava sulla strada statale in direzione Vetralla. Alla guida della due ruote il pugile vetrallese Alessio De Falco, rimasto lievemente ferito e trasportato a Belcolle.