Archeologia, il georadar rivela i dettagli della città sepolta di Falerii Novi

Rivelata la presenza di mercati, templi, un teatro e le terme

Alfredo Parroccini 20 giugno 2020 a

In questi giorni l’antica città romana di Falerii Novi, situata a metà strada tra i comuni di Civita Castellana e di Fabrica di Roma e fondata nel 241 a.C. dopo la distruzione di Falerii Veteres, si è ritrovata improvvisamente alla ribalta della stampa nazionale e internazionale per una scoperta effettuata dalle Università di Cambridge e di Gand.

Grazie all’utilizzo della tecnologia Gpr (Ground penetrating radar, cioè georadar), gli archeologi belgi e inglesi hanno mappato l’intera area di Falerii Novi, senza effettuare scavi, individuando una città sepolta con il mercato, templi, teatro, terme, domus e acquedotti. La risoluzione delle immagini è davvero stupefacente e molto più precisa rispetto a quelle del passato. Alla luce di questa scoperta così importante alcuni hanno già ribattezzato Falerii Novi la “Pompei del Lazio”.

Lo studioso locale Giancarlo Costa commenta: “La mappatura della città romana di Falerii non è una novità. E’ dagli inizi del Duemila che sono stati avviate studi e indagini del genere che tra l’altro hanno riguardato anche l’area esterna antistante le antiche mura. La strumentazione del Gpr ha dunque permesso di possedere fotografie del sito archeologico molto più nitide e chiare e di individuare edifici poco noti. Questa è la vera novità. A dire il vero non è la prima volta che il georadar viene utilizzato nelle ricerche archeologiche, basti pensare alla vicina Ostia Antica e in altri importanti siti sparsi per l’Europa. Riguardo al termine “Pompei del Lazio”, è un paragone errato in quanto ci troviamo di fronte a due situazioni storiche completamente diverse. Pompei rimase in gran parte intatta perché fu sepolta dalle ceneri del Vesuvio mentre a Falerii Novii non accadde nulla di simile. Falerii Novi fu una città romana che lentamente decadde per poi sparire definitivamente. Mi auguro invece che tutta l’attenzione che viene adesso riservata al nostro sito romano dai mass media nazionali e internazionali possa finalmente condurre ad una reale valorizzazione turistica ed economica dell’intera area. Occorre quanto prima che gli enti locali elaborino un progetto serio, capace di rendere famosa Falerii Novi e la sua storia sia in Italia che nel mondo. Purtroppo fino ad adesso non è accaduto”.