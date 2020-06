Viterbo, in arrivo nuovi parcheggi a pagamento. Ecco dove

La Francigena conta di incassare 270 mila euro

Massimiliano Conti 20 giugno 2020 a

a

a

Viale Capocci agli angoli con via Rosselli e via Zelli Pazzaglia, via Sant'Antonio, via Garbini, via del Pilastro, via Fermi, piazzale Africa, Porta Faul, via Romiti, tribunale.

Sono i luoghi della città dove verranno istituite nuove strisce blu, secondo quando prevede il piano operativo annuale (Poa) della Francigena portato all’esame del Consiglio comunale.

Dai nuovi parcheggi a pagamento la società partecipata (100% di proprietà del Comune) conta di ricavare complessivamente 270 mila euro, una somma che servirà a ripianare in parte i minori incassi determinati in questi mesi dall’emergenza Covid-19. La nuova colata di vernice blu che si abbatterà in zone a ridosso o poco distanti dalle mura civiche si pone in direzione diametralmente opposta a quella indicata in pieno lockdown dall’assessora ai lavori pubblici e al centro storico Laura Allegrini, la quale a fine aprile proponeva parcheggi gratuiti in centro per rilanciare la città antica e per spingere i viterbesi a ripopolarla. Ma si pone anche in contrasto con la necessità di salvaguardare le tasche dei cittadini in un periodo difficilissimo dal punto di vista economico, come ha fatto notare la capogruppo di Viterbo 2020 Chiara Frontini, che su questo fronte giovedì scorso in consiglio comunale ha incalzato sia il vicesindaco e assessore alle partecipate Enrico Contardo che l’amministratore unico di Francigena Enrico Contardo.

“Questa è la maggioranza delle tasse”, ha scandito Frontini, secondo cui l'istituzione di nuovi stalli a pagamento finirà per penalizzare ulteriormente il centro storico e le attività economiche che vi insistono e che resistono.