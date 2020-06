A fuoco appartamento a Fabrica di Roma. I proprietari sono riusciti a uscire in tempo

Allarme in via Giolitti lungo la strada che porta a Falerii

Paura a Fabrica di Roma per un incendio che è divampato in appartamento. L'allarme è scattato intorno alle 23 di giovedì 18 giugno. E' stato interessato un appartamento al piano terra in via Giolitti in località in località Pian del Trullo in direzione Falerii.

Sono stati danneggiati dal fuoco il locale cucina e la camera da letto. Le due persone che erano all'interno dell'abitazione sono riuscite a uscire e chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo e l'autobotte proveniente da Viterbo.

In tutto 7 unità più mezzi pesanti. Intorno alla mezzanotte l'allarme è rientrato