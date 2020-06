I militari lo hanno immobilizzato ed è scattato l'applauso dei presenti

Senegalese si scaglia contro i carabinieri con una bottiglia di birra.

Ancora un fatto di cronaca con protagonista un cittadino extracomunitario. E’ accaduto l’altro ieri allo Scalo, dove i carabinieri sono intervenuti per placare un uomo di origine senegalese che stava dando in escandescenze. Appena si sono avvicinati, sono stati però essi stessi minacciati e aggrediti con una bottiglia di birra. Sono tuttavia riusciti ad immobilizzarlo e a renderlo inoffensivo. Da quanto si è appreso, in quel momento è partito un lungo applauso da parte di alcune persone che avevano assistito alla scena spazientiti dallo spettacolo al quale avevano dovuto assistere.