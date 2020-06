Non ci sono ancora investitori per le ex Terme Inps di Viterbo

Smentite le voci di gruppi internazionali interessati all'operazione

Per le ex terme Inps non c’è nessun investitore all’orizzonte. Lo ha rivelato nella mattina del 18 giugno durante la riunione congiunta della seconda e della quarta commissione il dirigente Eugenio Monaco. Seccamente smentite, dunque, tutte le voci circolate negli ultimi tempi (e a quanto pare partite proprio da Palazzo dei Priori) relative all’interesse di gruppi internazionali pronti a scommettere sul progetto: “Al momento in Comune non è arrivata nessuna istanza di project financing”, ha tagliato corto Monaco durante l'esame in aula della questione.

Una notizia poco incoraggiante, che la dice lunga sulla difficoltà che ha Viterbo nell’attrarre capitale straniero.