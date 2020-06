Il Tar boccia gara Asl sui servizi di assistenza psichiatrica

Si tratta di un affidamento da 550 mila euro

Dopo la gara per l’affidamento del servizio di fornitura dei farmaci ai presidi ospedalieri - il cui esito è stato annullato dal Consiglio di Stato per gravi mancanze da parte della commissione aggiudicatrice, alla quale è stato contestato il mancato rispetto della par condicio tra i concorrenti - nei giorni scorsi la Asl si è vista bocciare un altro appalto, sempre dalla giustizia amministrativa. Quello per i servizi di assistenza psichiatrica.

Stavolta la sentenza è del Tar del Lazio ed anche in questo caso non vengono risparmiate censure per come si è arrivati all’aggiudicazione del bando. Addirittura viene tacciata come inattendibile l’offerta presentata dalla società giudicata vincente dalla commissione. L’avviso riguardava l’affidamento del servizio di supporto alle attività assistenziali e riabilitative in favore dei pazienti psichiatrici ricoverati presso le strutture di Viterbo e di Montefiascone. Il contratto prevedeva una durata di 12 mesi, prorogabili di altri 12. Base d’asta: 550 mila euro all’anno. Il metodo di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.