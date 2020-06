E' stata riaperta dopo l'intervento dei mezzi di soccorso

18 giugno 2020 a

a

a

Orte, camion in avaria. Chiusa per un'ora la rampa di accesso sull'A1 lungo la superstrada

Sulla statale 675 “Umbro Laziale”, in direzione Civitavecchia, è stata chiusa al transito per circa un'ora la rampa di immissione per l’autostrada A1 a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del chilometro 30,800 in località Orte.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per ripristinare la circolazione. Dopo circa u'ora è stato possibile riaprire al traffico il tratto chiuso.