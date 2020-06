Viterbo, in Talete incarichi professionali affidati senza bando. Interrogazione in Comune

La consigliera comunale Luisa Ciambella ha presentato un'interrogazione

18 giugno 2020 a

a

a

Incarichi professionali affidati senza gara e senza rotazione. Una prassi che si è consolidata in Talete da circa sette anni a questa parte, in base a quanto emerge da una nuova interrogazione presentata al sindaco dalla capogruppo del Pd in Comune Luisa Ciambella, la quale, dopo aver spulciato atti e delibere, ha scoperto come, solo negli ultimi 5 anni, a spartirsi una torta da 285 mila euro (più Iva) siano stati sempre gli stessi cinque studi tecnici.

Non solo: “Dal 2014 al 2020, in ben 7 anni non si sono inoltre tenute procedure di selezione di professionisti da utilizzare per le progettazioni, per la direzione dei lavori e i servizi a supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tramite affidamenti diretti sono stati invece assegnati incarichi per un importo complessivo di 549.065 euro, oltre Iva e cassa, e questa somma è stata sostanzialmente suddivisa tra nove professionisti e studi tecnici”.