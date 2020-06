Viterbo, attesta il falso per ottenere il reddito di cittadinanza, denunciata una donna

Si tratta di una donna di Capodimonte che ha intascato 12 mila euro

False attestazioni per intascare il reddito di cittadinanza, denunciata

Percepiva illegalmente il reddito di cittadinanza senza averne il diritto. Per riuscirci aveva falsificato, nelle comunicazioni all’Inps, i suoi dati e le sue attestazioni relative anche alla residenza. Autrice della truffa una giovane donna di Capodimonte. A scoprirla sono stati i carabinieri, che hanno potuto appurare come, nel periodo preso in esame, sarebbe riuscita a farsi accreditare 12 mila euro. I carabinieri sono risaliti alla truffa incrociando dati ed effettuando mirati servizi investigativi.

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Viterbo che deciderà come procedere nei suoi confronti.