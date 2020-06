Rsa Acquapendente, interrogazione della Lega in Regione Lazio

Il gruppo chiede chiarimenti sui requisiti di idoneità

18 giugno 2020 a

a

a

Rsa Acquapendente, interrogazione della Lega in Regione.

La Lega chiede di verificare l’idoneità della Rsa San Giuseppe a svolgere attività assistenziale a favore degli anziani. Sull’argomento ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, il consigliere regionale Orlando Tripodi. Oggetto: “Chiarimenti in merito ai requisiti e all’idoneità a operare relativi alla struttura residenziale per anziani San Giuseppe di Acquapendente (Vt)”. Il Carroccio prende spunto da una notizia apparsa sulla stampa provinciale: “Acquapendente – Lavori forzati per i lavoratori della Rsa San Giuseppe. Turni massacranti con personale all’osso”.

Da qui, si legge nell’interrogazione leghista, “si evince che il rapporto tra operatori e pazienti non è sufficiente a garantire il benessere degli ospiti, tantomeno del personale”. E ancora: “I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socioassistenziale regionale e l’idoneità ad espletare le relative attività assistenziali, a maggior ragione in una fase ancora emergenziale ove all’interno di queste strutture si registrano nuovi focolai derivanti da Covid e la sottostima del personale incaricato che opera 24 ore su 24, ripartito su turnazione non è in grado di garantire tali requisiti”.