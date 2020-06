Tarquinia, cucciolo gettato nella spazzatura. Salvato in extremis dagli operatori ecologici

E' stato salvato in extremis dagli operatori ecologici

Tarquinia, cucciolo gettato nella spazzatura. In località Spinicci un cucciolo di cane è stato gettato nel secchione della spazzatura. Si è sfiorata una morte terribile per il piccolo cagnolino, quella di essere schiacciato nel compattatore dei rifiuti; fortunatamente è stato salvato in extremis dagli operatori ecologici. A denunciare il fatto è la lista di Forza Civica Tarquinia a voce di Alberto Tosoni e Bruno Cardia. “Ennesima barbarie perpetrata attorno al punto di conferimento dei rifiuti nei pressi del campeggio di Spinicci. Un cucciolo di cane è stato gettato nei secchioni ed è riuscito a salvarsi solo grazie all'intervento degli operatori della ditta dei servizi ecologici - riferiscono -. Se queste persone non si fossero accorte del cucciolo, sarebbe rimasto ucciso nel compattatore dei rifiuti. Nel ringraziare il gesto degli operatori, ci troviamo a dover constatare come purtroppo sia inutile fare appelli alla civiltà, a chi inquina, getta rifiuti ingombranti o addirittura getta animali nei cassonetti. Rinnoviamo però l’appello ai tanti concittadini civili di Spinicci di aiutarci, segnalando tutto alle autorità competenti”.