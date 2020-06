Lo ha scoperto l'ex sindaco di Corchiano Bengasi Battisti. "Non si può andare a ritroso oltre i 24 mesi"

Massimiliano Conti 17 giugno 2020 a

a

a

Viterbo, Talete chiede gli arretrati dell'acqua di sette anni fa. Le proteste

Talete chiede indietro gli arretrati anche di 7 anni fa nonostante per legge non dovrebbe andare oltre i 5 e nonostante, si scopre ora, in base a una recente direttiva dell’Arera le bollette già dopo 24 mesi dovrebbero essere dichiarate prescritte.

Lo ha scoperto il consigliere comunale di Corchiano e coordinatore provinciale della lista Per i beni comuni, Bengasi Battisti, andandosi a studiare il caso di un suo concittadino, il quale di recente si è visto recapitare una maxi bolletta da 3 mila euro relativa a consumi risalenti appunto a 7 anni fa. La delibera Arera in questione è la 547/2019 e rischia di diventare un’altra bomba a orologeria per la società idrica, che conta proprio sul recupero della gigantesca evasione per rimettere in sesto i conti. Essa prevede infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, la riduzione della prescrizione delle bollette insolute da 5 a 2 anni. La stessa delibera ha stabilito anche una frequenza minima mensile delle fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all’utenza e i rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori, anche i più piccoli.

“La richiesta di Talete di esigere arretrati di 5 anni e più, oltre a essere sinonimo di inefficienza gestionale, sembrerebbe contraria a una direttiva dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente - afferma l’ex sindaco di Corchiano -. L’autorità, infatti, in attuazione della legge di bilancio 2018, con delibera 547/2019 stabilisce che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione delle bollette è ridotta da 5 a 2 anni. L’utente, dunque, non potrebbe ricevere bollette con richieste di pagamenti oltre i due anni. La Talete, invece, non curante di ciò, continua a spremere i cittadini, senza un miglioramento dell’efficienza e con l’acqua che si trasforma in una merce solo per pagare sprechi e clientele”.

Da anni Battisti, insieme al comitato Non ce la beviamo, sta portando avanti una battaglia per il superamento della fallimentare gestione Talete, società per azioni pubblica ma di diritto privato, attraverso l’affidamento degli acquedotti e della depurazione a dei consorzi su base idrografica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 del 2014, mai applicata. Anche durante tutta la fase 1 dell’emergenza Covid non sono mancate le proteste per i conguagli, spesso salatissimi, che Talete ha continuato a far pagare dopo le letture dei contatori. La società si è sempre difesa dietro lo scudo dell’autorità: “In mancanza di provvedimenti o direttive formali di Governo o Arera una società come Talete non ha margini di manovra", aveva dichiarato qualche settimana fa il vicepresidente Fraticelli. Ora si scopre però che la stessa Arera dal 1° gennaio ha previsto una “sanatoria” per tutti gli importi fatturati relativi a consumi più vecchi di due anni.