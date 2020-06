Michele Montalbotti e Roberto Vestri devono rispondere di tentato omicidio

Valeria Terranova 17 giugno 2020 a

a

a

Viterbo, ridussero in fin di vita uomo dopo tentata rapina. Processo immediato per gli aggressori.

Rinviati a giudizio Michele Moltabotti, 20 anni, e Roberto Vestri, 24, accusati di tentato omicidio a scopo di rapina nei confronti di Giovanni Farina, il 56enne picchiato selvaggiamente dai due e ridotto in fin di vita la sera del 13 ottobre del 2019, in pieno centro storico. Nei giorni scorsi, uno dei due ragazzi, Michele Moltabotti, aveva scritto una lettera alla vittima dal carcere: “Perdonami, quella maledetta sera non ero in me”. Da quanto ricostruito dagli investigatori, attraverso i filmati di video sorveglianza, i due giovani avvicinano la vittima e poco dopo Roberto Vestri sferra un pugno al 56enne, che cade a terra privo di sensi. A quel punto Montalbotti ruberebbe dei soldi dalla tasca dei pantaloni dell’uomo e lo prenderebbe a calci prima di darsi alla fuga insieme all’amico. La vittima viene trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle in codice rosso per un’emorragia cerebrale e poi operato d’urgenza. I due sono stati arrestati dalla polizia il 18 ottobre con l’accusa di tentato omicidio a scopo di rapina. Dopo alcuni mesi trascorsi a rianimazione, il 56enne è stato dimesso recentemente dall’ospedale, mentre i due ragazzi sono detenuti presso a Mammagialla.