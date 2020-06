Le commissioni sono 69, quasi tutte presiedute da dirigenti scolastici

Massimiliano Conti 17 giugno 2020 a

a

a

Viterbo, esame di maturità per 2.481 studenti al tempo del coronavirus.

Sono 2.481 gli studenti viterbesi da oggi impegnati nella prima e probabilmente ultima maturità ai tempi del coronavirus. Saranno esami in presenza, ma ridotti a una sola prova orale della durata massima di 60 minuti. Lunedì si sono insediate le 69 commissioni, quest’anno eccezionalmente composte solo da 6 membri interni con un presidente esterno. Nella Tuscia, al contrario di altre province, non ci sono stati particolari problemi nel reperimento dei presidenti, che in massima parte sono presidi di scuole viterbesi. E proprio per i dirigenti scolastici queste sono state settimane di superlavoro: si è trattato infatti di organizzare gli spazi in modo da garantire le norme di sicurezza: distanziamento, sanificazione e areazione continua degli ambienti e degli arredi, gel disinfettanti all’ingresso degli istituti, termoscanner per misurare la temperatura. Alle mascherine ci ha pensato invece la Provincia, che ne ha fatte distribuire 4 mila, sia per gli studenti che per i commissari, con stampigliato il logo di Palazzo Gentili e la scritta “Maturità 2020”.

“Un modo per ricordare questo momento storico”, spiega l’assessore all’istruzione Eugenio Stelliferi. “Saranno i primi e mi auguro anche gli ultimi a dover affrontare questa nuova versione dell’esame di Stato - continua Stelliferi - molto diversa da quella con cui si sono cimentate tutte le generazioni precedenti. Questo esame sicuramente segnerà per tutti un momento di crescita”.