Viterbo: danni causati dai cinghiali, online il modulo per richiedere i risarcimenti.

E’ attivo SosDanni, il nuovo servizio dell’Atc Vt 1, nato per far fronte ai danni provocati dai cinghiali alle colture agricole. “L’Ambito territoriale di caccia Viterbo 1 - dice il presidente Fabrizio Ronca - lo ha realizzato e reso disponibile per tutti gli agricoltori sulla propria pagina web. Si tratta di un modulo di segnalazione della presenza di animali sui propri appezzamenti, che consentirà un pronto intervento da parte degli operatori abilitati”.

“Attraverso questo servizio - spiega ancora Ronca - potremmo avere un riscontro immediato dei danni in atto e attivare tutte le misure che la legge ci consente. Ovvero, montaggio di recinzioni elettrificate, installazione di dissuasori acustici, prelievo in selezione, tutte azioni previste nel piano approvato dalla Regione Lazio”.

Il servizio (CLICCA QUI) è disponibile gratuitamente. Gli agricoltori dovranno semplicemente compilare il modulo con le informazioni richieste, che verranno registrate automaticamente. La segnalazione sarà subito presa in carico dall’Atc Vt1 che invierà sul campo personale per le opportune verifiche e relativi interventi. Il modulo deve essere compilato direttamente online sul sito http://www.atcvt1.it.