Una bambina di 6 anni era stata trascinata in una buca dalla corrente

16 giugno 2020 a

a

a

Montalto di Castro, i bagnini impegnati tra domenica e lunedì: salvate tre persone in poche ore.

Inizio stagione movimentato sul litorale, il mare mosso ha impegnato i bagnini nel salvataggio di tre persone tra domenica e lunedì. Nel pomeriggio di fine week end due ventenni sono stati trascinati al largo dalla forte corrente mentre facevano il bagno davanti allo stabilimento “Il gabbiano”. Gli assistenti, dopo essersi accorti della difficoltà dei giovani a rientrare verso riva, sono corsi in loro soccorso muniti di baywatch a bordo di un pattino salvandoli da annegamento. I due se la sono cavata con uno spavento e niente di più.

Lunedì mattina invece una bambina di circa 6 anni, che faceva il bagno a pochi metri dalla riva controllata dai nonni, si è ritrovata in una buca trascinata dalla corrente. I bagnini in servizio assistenza presso la spiaggia libera l’hanno avvistata mentre annaspava e sono immediatamente intervenuti per salvarla. Nessuna grave conseguenza nemmeno per lei, a parte il panico, che grazie al tempestivo e provvidenziale intervento degli assistenti bagnanti è riuscita a tornare a riva e riabbracciare i nonni.