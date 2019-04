Faggeta patrimonio dell'Unesco, iniziato l'iter

E’ iniziato il lungo iter per l’inserimento della faggeta di monte Fogliano tra le foreste vetuste, passo obbligato per il riconoscimento di questa parte di bosco come Patrimonio dell’Umanità: “E’ importante tutelare il nostro bellissimo bosco”, afferma il professor Stefano Grego, docente emerito dell’Università della Tuscia e consigliere nell’attuale giunta di Vetralla, che spiega: “Con questa candidatura cerchiamo di riportare i boschi vetrallesi al centro della vita del territorio”.

Vetralla vanta uno dei boschi più vasti dell’intero territorio provinciale, quarto per estensione con i suoi 3.500 ettari circa di superficie forestale: composto da castagni, querce, cerri e, appunto, faggi. Negli ultimi decenni è andata perdendosi, a Vetralla come altrove, un’economia basata sullo sfruttamento dei boschi, pur non essendo diminuita la sensibilità dei cittadini verso questa importante risorsa, come dimostra l’attaccamento dei vetrallesi a una delle ricorrenze folkloristiche più antiche del paese, lo sposalizio dell’albero. “Cerchiamo di valorizzare il patrimonio boschivo di Vetralla anche mettendolo al servizio dei cittadini - spiega il Comune - attraverso permessi, strade, sentieri e cartellonistica. Una candidatura importante, che può rappresentare un’opportunità dal punto di vista turistico”. La parte di bosco interessata dalle procedure per il riconoscimento è quella più in alto di monte Fogliano, una zona ricca di faggi.

Già Soriano nel Cimino e Oriolo Romano hanno una parte del loro bosco tra i patrimoni tutelati dall’Unesco, inseriti dopo un lungo iter nel 2017. Nei decenni passati il bosco vetrallese era una grossa fonte di guadagno grazie ai contratti con le Ferrovie dello Stato, per la fornitura del legname necessario per realizzare la rete ferroviaria. Anche per la costruzione di botti per il vino si cercava legno vetrallese. La legna poi, oggi non è più una fonte primaria di riscaldamento, soppiantata da gas metano o Gpl, pellet e riscaldamento di tipo elettrico, quindi non sono molte le famiglie che comprano legna ad uso domestico.