Maltempo, albero cade su auto in transito a Cura di Vetralla: ferito un uomo trasportato in ospedale

Maltempo, albero cade su auto in transito a Cura di Vetralla: ferito una donna trasportato in ospedale. E' accaduto nella mattina del 23 marzo in piazza Santa Maria del Soccorso intorno alle 9,30.

Il grande pino è caduto all'improvviso travolgendo l'auto condotta dalla donna che è rimasta intrappolata all'interno dell'auto. Per estrarla c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con 5 unità e due mezzi. La donna è rimasto sempre vigile, ma ha riportato dei seri traumi ed è stata trasportata con un codice rosso all'ospedale Belcolle.

Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri. La piazza è stata chiusa al traffico visto che nella stessa aiuola ci sono altri due pini.