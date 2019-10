Identificato il ladro di furgoni

Negli ultimi tempi , nei comuni di Blera e Vetralla sono stati consumati dei furti sui furgoni in uso soprattutto ai carpentieri, ma anche su auto parcheggiate vicino alle abitazioni, ed il fenomeno ha preoccupato i residenti del centro abitato.

I carabinieri della stazione di Blera, allertati dalle denunce dei derubati, si sono messi ad investigare per esplorare questa nuova direttrice criminale preoccupante per il paese, e a seguito delle investigazioni, effettuate con grande efficacia e perizia, basate sulla visione dei filmati reperiti dalle telecamere del centro abitato, incrociando i dati delle banche informatiche , sono riusciti , con la collaborazione dei carabinieri di Aversa in Campania, ad identificare il soggetto, responsabile dei furti, colpevole di almeno cinque azioni sui furgoni oltre ad un’auto; si tratta di un italiano, di 35 anni originario di Casalnuovo in provincia di Napoli.

Nelle azioni di furto, il ladro apriva i furgoni e rubava materiale costoso utile a lavorare sui cantieri, come martelli pneumatici, gruppi elettrogeni ed altro; i furti erano selezionati su questo tipo di materiale, facile da rivendere in fase di ricettazione e molto costoso.

I carabinieri della stazione di Blera , identificando e denunciando il ladro, hanno bloccato queste azioni di furti, e concentrano ora le indagini sui canali di ricettazione.