Alberi pericolanti, controlli a tappeto

Effettuata la potatura sul leccio ancora in piedi nella villa comunale. Lunedì i tecnici hanno seguito la messa in sicurezza dell’albero, alleggerito dalle fronde in eccesso. Il 12 settembre, inoltre, è previsto un tavolo in Comune tra amministratori, esperti e aziende del settore per fare il punto sulla situazione sul verde pubblico: “La relazione presentata al Comune sull’albero caduto il 13 agosto ha ribadito la causa climatica anticipata dal dottor Sgherzi - spiega l’assessore al verde pubblico, Pasquinelli -, in particolare il temporale, seguito da forte caldo, che ha influito su una pianta vecchia e grande come, appunto, il leccio crollato”. Dopo la caduta del leccio nella villa comunale durante la festa patronale - con grande pericolo per tutte le persone accorse per il corteo storico - si intensificano dunque i lavori e i controlli. "Il problema è la cattiva prassi degli ultimi 50 anni non solo a Vetralla ma in tutta Italia”, spiega Rocco Sgherzi, incaricato dal Comune nel mese scorso per tenere sotto controllo gli alberi di Vetralla. “Si sono effettuati tagli radicali di interi grossi rami lasciando che crescessero i rami più piccoli, indebolendo la pianta fino alle radici e sbilanciandola. Oggi si usano testaggi di trazione e analisi tecniche, ma finché si continua a dire ‘si è sempre fatto cosi’ non si risolve il problema”. Parchi, strade e scuole: molte le zone interessate. In autunno era stato tagliato un albero che rischiava di cadere alla materna di Cura, mentre questa estate è stato abbattuto quello in piazza Marconi, vicino alla chiesa e alle elementari. “Molti studi dimostrano che il taglio dei grossi rami può squilibrare l’assetto statico della pianta, sbilancindola - spiega il professor Portoghesi, docente di Scienze forestali all’Università della Tuscia - Gli interventi devono invece tener conto di questo aspetto. La reazione dell’albero alla potatura la si vede nel tempo: mesi o anche anni”.