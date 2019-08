Da Palermo ad Agrigento con il vessillo dell’Avis

a Palermo ad Agrigento lungo la Magna via Francigena con i vessilli dell’Avis. E’ l’avventura che hanno vissuto tre vetrallesi per sensibilizzare sui valori della donazione; sponsorizzati da CamminAvis e con il contributo dell’associazione provinciale dei donatori di Viterbo.

“L’intento, nella pianificazione del viaggio, era quello di riunire e far incontrare le varie realtà associative Avis - spiegano i tre ragazzi - e possiamo dire di esserci riusciti”.

Daniele Stellin, Giorgio Canensi e Romeo Ierone sono partiti dalla sede dell'associazione di Palermo la mattina di domenica 12 agosto, percorrendo circa 25 chilometri al giorno; hanno camminato sull’antica via dei pellegrini in per sette giorni, facendo tappa nelle varie associazioni di donatori che hanno incontrato lungo il tragitto, che li hanno accolti e guidati nella visita delle cittadine, arrivando domenica 18 agosto, con l’ultima tappa in notturna, per guardare l’alba sulla Valle dei Templi di Agrigento. A partecipare all’avvenura sono stati tre ragazzi di 29 anni: due ferrovieri e un fisioterapista.

“Il camino è stato faticoso e per molti chilometri in collina, lontano dal mare - precisa Daniele, figlio della presidente dell'Avis Vetralla Laura Cenci -; è stato faticoso ma è importante sensibilizzare le persone e promuovere alla donazione, soprattutto in questi mesi estivi, nei quali, come tutti gli anni, c'è carenza di sangue”.

I chilometri percorsi sono stati 180 circa, con una media circa 25 chilometri al giorno, ma hanno toccato anche punte di 40 chilometri.

“La via Francigena in questa zona è molto ben organizzata - raccontano i tre giovani vetrallesi -, con tante strutture di accoglienza, segnaletica e punti di ristoro. È stata un’esperienza importante, anche se abbiamo vissuto momenti di inquietudine, quando ad esempio ci hanno rincorso dei cani randagi o quando, decidendo di uscire fuori dal sentiero ci siamo persi per diverse ore in un canneto intermibabile”.