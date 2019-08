C'è un altro leccio pericolante

Transennata l’area circostante il secondo leccio all’interno della villa comunale. Dopo la caduta del grosso albero avvenuta verso la metà di agosto e nella quale si è veramente sfiorata la tragedia, stavolta il Comune ha provveduto a mettere in sicurezza un leccio pericolante, transennado la zona circastante, allo scopo di prevenire eventuali problemi. Il tronco praticamente vuoto della pianta, ha costretto ad intervenire in modo definitivo. “Finalmente verrebbe da dire” commentano dalla lista Noi per Vetralla.

“Allora le polemiche sono servite a qualcosa - aggiungono sempre da Noi per Vetralla -. Allora la richiesta di molti cittadini di maggiori controlli e più sicurezza era fondata. Allora non si trattava di ‘speculazione politica’, ma di una legittima preoccupazione. Bisognava sfiorare una tragedia per prendere provvedimenti”.

L’altra volta infatti, un grosso albero al centro del parco cadde improvvisamente, schiantandosi rovinosamente a terra vicino alle giostre in legno e al chioschetto. Nello schianto rimase coinvolto anche un passeggino, fortunatamente vuoto al momento della caduta. Sul posto intervennero i vigili del fuoco del Comando di Viterbo e i carabinieri della stazione di Vetralla che isolarono con del nastro l’area intorno alla pianta.

Questa volta invece, la messa in sicurezza del leccio è avvenuta prima, ovvero, vista la pericolosità dell’albero, la zona intorno è già stata transennata.

“Ne consegue - concludono da Noi per Vetralla, riferendosi agli amministratori comunali -, che non sono degli incapaci, le cose le sanno fare, quindi ciò che non è stato fatto prima è dovuto a negligenza e superficialità”.