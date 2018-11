Svuotata una concessionaria di mezzi agricoli

Furto alla concessionaria John Deere di Tuscania, un bottino di macchine agricole di grande valore. Nella notte tra martedì e mercoledì i ladri hanno agito indisturbati sfondando una delle porte del magazzino della concessionaria, dopo aver neutralizzato l'allarme, rubando tre grossi macchinari. All'arrivo dei dipendenti in ditta, l'allarme era ancora fuori uso, inoltre erano evidenti i segni di effrazione del portone, completamente sfondato e aperto. Un bottino del valore di circa 500 mila euro, quello che i ladri sono riusciti a sottrarre alla sede della Pm&B, già vittima in passato di furti in altre filiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tuscania, che sono rimasti in azienda per lungo tempo al fine di raccogliere elementi utili alle indagini. Nella mattinata di martedì la ditta aveva infatti ricevuto un nuovo macchinario agricolo modello 6135M, di importante valore economico, portato via insieme ad altri due. Difficile capire se la sottrazione fraudolenta sia stata casuale o se l’obiettivo fosse proprio il mezzo appena consegnato.

