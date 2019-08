Guerra di nervi sul fotovoltaico

“Le dichiarazioni firmate da un gruppo di associazioni ambientaliste, tra le quali Assotuscania, Gruppo di intervento giuridico, Italia nostra, Lipu-Bridlife Italia, Mountain Wilderness e Pro natura, fanno parte di una massiccia campagna di demonizzazione che in più frangenti ha sconfinato in vera disinformazione sulle energie rinnovabili. Alcune affermazioni, lacunose ed erronee, denotano una visione palesemente di parte e miope”.

Contro le polemiche sull’impianto fotovoltaico di Pian di Vico, che, con la sua estensione di 245 ettari e una potenza nominale di 150 mw sarà il più grande d’Italia e uno tra i più grandi d’Europa, prende posizione la Dcs, la società che ha promosso il progetto. Secondo la quale “se si fosse esaminato tutto con obiettività si sarebbe visto che i terreni agricoli non vengono minimamente stravolti. Le aree boscate non vengono nemmeno toccate, gli impatti sull’ambiente sono di fatto minimi e temporanei, completamente reversibili, e le ricadute socio-economiche nel loro complesso obiettivamente positive”.

La costruzione dell’impianto, a meno di ulteriori sorprese o intoppi di natura burocratica, dovrebbe partire quando si concluderà l’iter dei ricorsi al Tar presentati dal Mibac e dal Comitato salute e ambiente.

Respinti i provvedimenti di urgenza di sospensione del titolo autorizzativo (risale a venti giorni fa il pronunciamento sul ricorso del Comitato salute e ambiente in cui sono stati ravvisati dai giudici amministrativi “profili di inammissibilità”), si attende ora la discussione nel merito.

Secondo Assotuscania, che ribadisce di essere favorevole alle rinnovabili, ma se “non intensive e impattanti”, l’impianto di Pian di Vico sarebbe troppo grande per il territorio di Tuscania: “L’ammontare delle richieste di autorizzazioni per impianti fotovoltaici a terra attualmente presentate in Regione per la provincia di Viterbo ammonta a oltre 1359 mwp. Parliamo di quasi 2.300 ettari, mentre solo pochi mesi fa erano soltanto 1.200. Tra questi numeri spicca il triangolo Tuscania - Montalto - Tarquinia e non stiamo parlando del deserto del Sahara, ma di consumo di suolo della Tuscia verde, della terra degli etruschi, dei borghi medievali, dei paesaggi attraversati dagli antichi cammini”.

La Dcs ribadisce invece che “il progetto è stato sottoposto alla più completa procedura di valutazione degli impatti ambientali prevista dalle nostre leggi nazionali. E’ stato esaminato da tutti gli enti preposti ad esprimersi per le singole aree di competenza e tutti hanno dato parere positivo. L’unico negativo è della Soprintendenza, che ha paventato impatti sul paesaggio storico e archeologico. Ma, a parte che il parere della Soprintendenza non è né qualificato né vincolante, essendo l’impianto fuori da ogni area di vincolo, si deve considerare che lo stesso impianto è invisibile e schermato e che la relazione archeologica preventiva ha escluso la presenza di beni storici. Ecco perché la Regione e tutti gli enti intervenuti hanno superato il dissenso all’unanimità”.

Oltre all’impatto ambientale, ad alimentare le polemiche ci sarebbero anche questioni personali: “Alcune persone - denuncia la Dcs - ci hanno contattato per sapere se l’autorizzazione del progetto di Pian di Vico fosse in vendita, dicendosi rappresentati di soggetti interessati all’acquisto”.

Al Tar del Lazio il compito di mettere la parola fine sulla querelle.