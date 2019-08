Quindicenne scomparsa ritrovata a Vetralla

E’ stata ritrovata dai carabinieri a Vetralla la quindicenne che si era allontanata da casa sabato 17 agosto. Genitori, parenti e amici hanno vissuto tre giorni di angoscia. La ragazza, da quello che si è appreso, aveva lasciato la sua abitazione a Tuscania senza il suo smartphone. Inutili, dunque, tutti i tentativi di rintracciarla.

Le foto della giovane, della quale vista la minore età non sono state diffuse le generalità, erano state diramate a tutte le stazioni dei carabinieri. E’ stata individuata intorno all’ora di cena del 19 agosto da una pattuglia della stazione di Vetralla mentre passeggiava in una strada di quel territorio. La ragazza è in buona salute.