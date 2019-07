Chiesto un Consiglio sull’impianto di compostaggio

L’opposizione ha presentato ieri mattina la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale con all’ordine del giorno l’imminente apertura di un impianto di compostaggio in località Fontanile delle donne. Impianto autorizzato a ricevere fino a 60 mila tonnellate l’anno di rifiuti “umidi” da trasformare in compost (concime).

“Vogliamo conoscere - commenta il capogruppo della minoranza, Regino Brachetti - tutti gli aspetti di questa vicenda secondo noi poco chiara. Ricordo che l’impianto sorge infatti in un’area alluvionabile, si trova inoltre a meno di 150 metri da un fosso e sarà, dal punto di vista idrico, servito tramite l’uso delle autobotti. Da considerare infine che la strada di accesso al sito è molto stretta e pericolosa”.

L’opposizione vuole dunque conoscere l’iter amministrativo seguito per il rilascio delle autorizzazioni e in particolare vuole sapere se sono state adottate misure che in qualche modo siano andate a sanare i problemi sollevati. Allo stesso modo, pretende una discussione che coinvolga tutta la cittadinanza.

“Finora - aveva detto Brachetti nei giorni scorsi - non mi risulta che siano state mai consultate le associazioni ambientaliste o quelle degli agricoltori. E’ tutto avvenuto senza un dibattito aperto. E’ stata fatta una riunione con alcune associazioni, è vero, ma si trattava di sodalizi per lo più culturali (basti pensare ai portatori della statua della Madonna) poco attrezzati su tematiche di questo tipo”.

La minoranza ha anche chiesto di partecipare, in Prefettura, ad eventuali altri tavoli che saranno organizzati dopo quello nel corso del quale Giovanni Bruno ha preteso la sottoscrizione di un protocollo per la legalità. In quell’occasione, l’opposizione non era stata invitata. Da qui la necessità di ulteriori passaggi che diano modo anche alla minoranza di esprime il proprio punto di vista.