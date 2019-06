Cucina toscana e pugliese di fondono sulla tavola di Nicola Rignanese

Tradizioni toscane e tradizioni pugliesi si incontrano nella cucina di Nicola Rignanese. Il noto attore è nato a Foggia ma da qualche anno risiede nel territorio aretino, tra Rigutino e Castiglion Fiorentino, dove è nata sua figlia e dove ha scelto di vivere. Uno dei motivi dell’innamoramento per la Toscana è anche la cultura gastronomica di questa regione che è radicalmente diversa da quella a cui era abituato in Puglia ma che lo ha affascinato per i suoi sapori e per le sue tipicità.

L'intervista completa a Nicola Rignanese nell'inserto Terra e gusto dell'edizione del Corriere del 17 giugno 2019