La vecchia cucina popolare umbra e i prodotti di qualità sono le linee guida di Cristian Chiodi, che al “Voglia D Buono” di Deruta propone ricette della tradizione ricche sia in termini di sapori che di storia. proprio come la coratella d'agnello in umido.

Sono necessari 400 grammi di coratella (tra fegato, polmone e cuore d’agnello), due cipolle, due carote, due foglie d’alloro, un rametto di rosmarino, poco aceto, vino Trebbiano spoletino, due cucchiai di concentrato di pomodoro, 200 grammi di passata di pomodoro, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e peperoncino in polvere.



Scopri la preparazione della ricetta nell'inserto TERRA E GUSTO del 4 aprile 2019