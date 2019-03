Luigi Lo Cascio e il suo rapporto con una città incantevole

Il regista è nella città del Palio per mettere in scena “Dracula” al Rinnovati. L’amore per la città, che il regista ha scelto per girare nel 2011 “La città ideale”, è di vecchia data e Lo Cascio ne spiega i motivi.

Servizio completo nell’inserto TERRA E GUSTO del Corriere del 28 marzo 2019