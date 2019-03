Un arbitro con il palato fino

Un aretino innamorato della sua terra e dei suoi gusti. E' Paolo Bertini, ex arbitro di calcio di serie A, che non ha dubbi: sulla bellezza delle vallate, sul fascino di Arezzo; esalta il tortello del Casentino, ama i maccheroni (intesi come spesse tagliatelle) conditi in bianco e con il sugo di pomodoro e, ovunque vada, cerca la cucina e i prodotti del territorio.



Servizio completo nell'inserto TERRA E GUSTO del Corriere di Viterbo del 14 marzo 2019