Girogustando tra Benozzo e i fratelli Lorenzetti

Un viaggio alla conoscenza del Senese si può fare anche Girogustando: l’iniziativa di Confesercenti che ogni anno vede un ristorante ospitare lo staff di un altro ristorante, per proporre un menu a quattro mani, da queste parti, dopo aver preso il via a Cetona, farà tappa a San Gimignano, la città medievale celebre per le sue torri e gli affreschi di Benozzo Gozzoli, il 22 ottobre, e il 4 novembre al Particolare di Siena, ai piedi della quattrocentesca basilica di San Francesco. Due tappe per godere dei luoghi dal punto di vista artistico ed enogastronomico.

Scopri l'itinerario nell'Inserto Terra e gusto del Corriere del 3 ottobre 2019