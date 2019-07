Tuscia e Maremma nel cuore di Riccardo Fogli

Un concerto acustico per gli estimatori della buona musica è quello che vedrà protagonista Riccardo Fogli venerdì 26 luglio all’agriturismo “L’accordo” di Vetralla. Solo un anno fa l’artista era stato nella Tuscia, a Montalto di Castro, insieme all’amico Roby Facchinetti per un grande concerto che aveva infuocato la platea del teatro Lea Padovani. “Il ricordo della serata a Montalto - racconta Fogli - è ancora vivo. Un calore e un’accoglienza strepitosi da parte del pubblico, che ha cantato tutta la sera i nostri successi. Il teatro era pieno e in platea c’erano anche molti amici che erano venuti ad ascoltarci".

