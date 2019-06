Giulivi al 58,22%: è lui il sindaco

Alessandro Giulivi è di nuovo il sindaco di Tarquinia. Il candidato di Lega e delle due liste civiche Noi con Tarquinia e Futura si è aggiudicato il ballottaggio contro Gianni Moscherini.

A Giulivi 3.990 voti (58,22%) al suo avversario 2.863 (41,78%). Si è recato al votare per il secondo turno del 9 giugno il 52,14% dell'elettorato (7.243). Le schede bianche sono state 89, quelle nulle 301. In consiglio 10 consiglieri alle liste di maggioranza. In minoranza Moscherini e un consigliere di Fratelli d'Italia, Sandro Celli per il centrosinistra, Andrea Andreani per il Movimento 5 Stelle e Maurizio Conversini in rappresentanza della sua lista civica