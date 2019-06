Tra Giulivi e Moscherini potrebbe decidere l'astensione

Domani Tarquinia sceglierà il sindaco che la guiderà per i prossimi cinque anni. È una sfida tutta interna al centrodestra, che vedrà contrapposti Alessandro Giulivi, sostenuto dalla Lega Salvini Lazio, Noi con Tarquinia e Futura e Gianni Moscherini sostenuto da Fratelli d’Italia, Il Cantiere della Nuova Politica, Obiettivo Comune e Tarquinia capitale dell’Etruria. Urne aperte dalle 7 alle 23 con il pericolo astensione da mare.

Con l’arrivo della bella stagione e del caldo i cittadini tendenzialmente sono più propensi ad andare in spiaggia che a recarsi alle urne. Solitamente file nelle prime ore della mattina e nelle ore serali, con seggi praticamente vuoti nelle ore pomeridiane.

Nel 2017 si recarono a votare 10053 votanti al primo turno e 8174 al turno di ballottaggio che si svolse il 25 giugno. In questo tornata eguagliato il numero di votanti al primo turno, solo tre in meno.

Si riparte dai 3306 voti di Giulivi al primo turno (33,72%) contro i 2382 di Moscherini (24,30%). Si parte da 924 di differenza. Nessun appartamento per i due contendenti, nessuna alleanza, con la differenza che Giulivi non ha cercato di allargare il suo schieramento, mentre Moscherini ha tentato sino all’ultimo di inglobare il fronte di Maurizio Sandro Conversini. Fondamentale sarà vedere come si schiererà l’elettorato moderato, di sinistra e i sostenitori dei 5 Stelle. I candidati sindaci sconfitti al primo turno non hanno dato alcuna indicazione di voto. Il Pd ha precisato la sua posizione: “Il direttivo ha deliberato all’unanimità l’impossibilità a sostenere una forza politica che afferisce alla destra o alla Lega. Ci sentiamo comunque di rivolgere un augurio ai candidati sindaco che si affronteranno al ballottaggio, sperando che, chiunque ne uscirà vittorioso, saprà amare la nostra città esercitando la gravosa carica di sindaco con la massima responsabilità e nell’interesse della collettività”. Anche il M5S ha subito comunicato di voler rimanere fuori, senza accordi o apparentamenti, con il candidato Andreani che lanciato un appello: “Invito gli elettori al voto: un diritto, ma a mio avviso quasi un dovere, quello di esprimere la propria opinione nell’urna”.

Stesso invito rivolto anche dal Movimento Civico Tarquinia per voce di Piero Rosati. “Non accetteremo alcun tipo di incarico. Invitiamo però tutti ad andare a votare e ci auguriamo che il prossimo sindaco possa rappresentare l’intera città”. Differente anche il modo di chiudere la campagna elettorale. Giulivi ha deciso di anticipare al giovedì scegliendo la piazza e calando l’asse nella manica Salvini. Moscherini ha preferito per tutta la settimana programmare incontri con il tessuto sociale ed economico locale e chiudere la campagna in un ristorante.