Festa della merca, sospese le attività equestri

Si chiude col giallo la 51esima edizione della Festa della Merca. Di attività equestri neanche l’ombra. L’amministrazione dell’Università Agraria critica la decisione della Fitetrec Ante, associazione responsabile di tutte le attività equestri che si sarebbero dovute svolgere, che ha deciso di annullare il tutto senza neanche un sopralluogo sul posto. Intanto sui social scoppiano le polemiche sia per la scelta di affidare ad altri l’organizzazione di quanto negli anni scorsi egregiamente fatto dalle associazioni locali, sia per la paura che dopo la Fiera cittadina anche una tradizione come la Festa della Merca possa scemare con il tempo. E dire che la mattina era iniziata nel migliore dei modi. Nonostante le previsioni meteo non favorevoli, numerosi sono stati i visitatori e i partecipanti in occasione della seconda giornata della Festa della Merca iniziata con la tradizionale marchiatura soft del bestiame per proseguire poi con la mostra cinofila in cui sono stati protagonisti numerosi amici a quattro zampe. I piccoli visitatori si sono divertiti con lo spettacolo dei pony dell’associazione “I Cavalli del Parco” che si sono esibiti nel campo piccolo con la dimostrazione di Gimkana pony e dressage. Numerosi sono stati anche i visitatori e appassionati di turismo equestre, venuti da tutto il viterbese, che hanno lamentato e chiesto spiegazioni riguardo all’annullamento di tutte le attività equestri che si sarebbero dovute svolgere nel campo grande. L’amministrazione dell’Ente di via Garibaldi ha ritenuto quindi doveroso prendere le distanze da questa decisione e spiegare come: “Dopo numerosi solleciti telefonici, il responsabile federale ha deciso di annullare tutte le attività previste nel campo gara grande sostenendo che il campo non fosse agibile, causa avverse condizioni meteo”. L’amministrazione, vedendo quindi le condizioni meteo favorevoli, ha garantito il proseguimento della festa rimanendo ancora più incredula per una decisione definita “troppo frettolosa senza un confronto in loco tra gli organizzatori. Ringraziamo tutti i proprietari degli stand che sono comunque rimasti a disposizione di tutti i visitatori e tutti i partecipanti”. Resta dunque l’amaro in bocca per una Festa che non si è potuto esprimere, nonostante le risorse economiche limitate, al meglio delle proprie possibilità. Si poteva evitare tutto ciò, magari con un maggiore confronto con le associazioni locali? Una domanda la cui risposta resta sospesa. Di certo è che, nonostante gli encomiabili sforzi degli organizzatori, sicuramente qualcosa da rivedere c’è.