Costi insostenibili, dopo 524 anni salta la fiera

Niente “Fiera di Tarquinia” quest’anno nel centro storico. Dopo ben 524 anni, di cui 36 a guida Hermes, non ci sarà l’evento fieristico cittadino. Ne parla amareggiato il presidente della Hermes Luigi Massi: “Da parte nostra è stato fatto tutto il possibile ma se non c’è collaborazione tra noi e l’amministrazione comunale come con gli stessi commercianti, meglio non farla. Spero che sia soltanto un anno sabbatico, che serva a far riflettere tutti, anche noi”. Così, se la Mostra Mercato Macchine Agricole si terrà al Lido, la consueta Fiera di Tarquinia non ci sarà. Luigi Massi spiega le motivazioni: “Già l’anno scorso avevamo avuto problemi di vario genere, uno tra i più seri, quello inerente il piano sicurezza che veramente ci ha massacrato. Avevamo comunque inoltrato la domanda nel febbraio del 2018 alla passata amministrazione, per realizzare anche quest’anno l’evento fieristico, ebbene, la richiesta è rimasta nel cassetto per otto mesi. Caduta l’amministrazione, il Commissario, nel mese di novembre, era anche disposto a dare un eventuale assenso, ma era troppo tardi per espletare l’iter dei permessi e inoltrare la domanda alla Regione Lazio. Per continuare serve innanzitutto un accordo tra ‘Fiera di Tarquinia’ e ‘Mostra Mercato Macchine Agricole’ gestita dalla Pro Tarquinia . Fino 15 anni fa vi era un accordo tacito poi i tempi sono cambiati, la crisi ha fatto probabilmente fare scelte diverse. Da parte nostra c’è stata sempre la massima collaborazione anche con i commercianti di Tarquinia - aggiunge il presidente della Hermes - abbiamo dato loro la possibilità di esporre a prezzi scontati e accontentato le richieste, ma devo dire che non abbiamo trovato la stessa collaborazione in tutti”. L’anno scorso l’evento cittadino era apparso un po’ sottotono con pochi espositori: “Vero, abbiamo dovuto affrontare molti problemi: i commercianti avevano promesso 30-35 espositori, di contro erano al massimo 5; i prezzi per l’organizzazione sono saliti alle stelle per il piano sicurezza e per la mancanza di espositori. Avevamo ipotizzato di spostare la data, ma il 70% dei nostri espositori sono fieristi e non mercatari e hanno date ben definite in calendario, perché impegnati in altre città. Inoltre, un’organizzazione che avrebbe dovuto portare più di 20 banchi non ha partecipato, perché è deceduto l’organizzatore. Nonostante questo, l’anno scorso tutti i banchi presenti al Corso erano di qualità: ci avevamo lavorato per quattro anni -. Per continuare serve la collaborazione di tutti - conclude - bisogna investire un po’ per uno e l’amministrazione ci deve essere vicina”.