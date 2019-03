Sequestrata la Golf che ha investito i ciclisti

E’ fuori pericolo Massimiliano Piras, investito mentre in compagnia di venti ciclisti della squadra “Asd Civitavecchiese Fratelli Petito” percorreva in bicicletta una strada di campagna di Tarquinia per un allenamento domenicale. Insieme a Piras (consigliere della società) sono rimasti feriti sette ragazzi, tutti tra i 16 e i 18 anni. Ad investirli un 25enne della zona, R. S. le sue iniziali. I carabinieri stanno raccogliendo i referti medici dei ragazzi rimasti feriti, medicati negli ospedali di Tarquinia, Civitavecchia e Gemelli. I militari sono in attesa anche dei risultati dei test (droga e alcol) ai quali è stato sottoposto l’investitore che si trovava alla guida di una Golf grigia di vecchia immatricolazione. Auto che è stata posta sotto sequestro.

In attesa dei risultati delle analisi, però, diventa sempre più chiara la dinamica dell’incidente che poteva trasformarsi in tragedia. I ciclisti procedevano lungo la strada nel senso opposto di marcia rispetto all’auto. Il 25enne alla guida della Golf, a quanto risulta dagli accertamenti, si sarebbe trovato di fronte il gruppo in bici appena superato un dosso. E’ probabile che abbia frenato, così come è probabile che abbia tentato di accostarsi a bordo strada, ma la presenza di erba sul ciglio dell’asfalto, insieme alla frenata, potrebbe aver fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, che è piombato sul gruppo. La prontezza di riflessi dell’accompagnatore dei ragazzi, Roberto Petito, li ha salvati. E’ stato infatti lui, non appena vista l’auto, a spingerli letteralmente a bordo strada evitando lo scontro frontale. L’unico a sfuggire alla mossa repentina dell’accompagnatore è stato il ciclista ricoverato all’ospedale Gemelli, dopo essere stato in un primo momento accompagnato a Belcolle.

Roberto Petito, ciclista professionista che con la sua due ruote ha girato il mondo, racconta di aver temuto il peggio, soprattutto per Piras: “Ha perso conoscenza per alcuni minuti, poi per fortuna si è ripreso”. Al governo dice: “La bicicletta esiste da molto tempo e non andrà mai in pensione. Le piste ciclabili sono una necessità”.