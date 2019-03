I fuoriusciti del Pd: "Ci avete rottamati voi"

Dopo la conferenza stampa del Pd e le dichiarazioni relative ai fuoriusciti dal partito, intervengono Arianna Centini e Salvatore Flumini, che più che aver abbandonato il Pd si sono sentiti “rottamati” dal partito e accusati di essere passati sul carro di Moscherini, all’insegna dell’incoerenza politica e magari del rinnegamento di antichi valori. Mauro Mazzola non è da meno, e indicato come passato addirittura alla Lega di Sandro Giulivi, rispedisce al mittente le accuse.

Tirati in campo a più riprese dal Pd, Centini e Flumini non ci stanno: “Caro Pd forse è giunto il momento di fare un ‘mea culpa’ - riferiscono -. Credo che sia veramente improprio e arrogante da parte vostra parlare di ‘traslochi’, qua state esprimendovi nei confronti di persone che volutamente sono state messe alla porta da un partito, per il quale si sono spesi senza riserve. Troppo di sinistra per stare con voi; troppo conservatori e poco propensi alle divisioni dei Pani e dei Pesci”.

Mazzola non è da meno: “Io della mia dignità e integrità politica sono certo e non me ne vergogno. Questo Pd locale sta nel panico. Non perde occasione di accusarmi di questioni inesistenti. Non vogliono capire e leggere con attenzione le mie intenzioni – riferisce Mazzola -. Dopo due anni in cui non mi hanno cercato, anzi mi hanno allontanato, oggi mi vogliono anche dare la colpa e accusarmi di alleanze politiche inesistenti”.

Arianna Centini e Flumini criticano ulteriormente il modus operandi del partito: “Urlatori isterici di rottamazione – aggiungono - (a nostro avviso valutazioni inopportune e malvagie), di persone, idee e soprattutto ideali, oggi propongono come candidato sindaco Sandro Celli; nulla di personale, ma dov’è il rinnovamento? Non si accetta da questo Pd qualsiasi tipo di rimprovero: le persone sono libere di confrontarsi. La democrazia c’è quando si parla con la gente e tra la gente, se le idee sono tante e condivise. Più offensivo è il fatto che, un Pd da voi stesso distrutto, vada a fare oggi la morale a chi non ha affatto sposato altri simboli politici”.

Mazzola accusa il Partito democratico di non affrontare le vere problematiche: “Perché non si concentrano sul programma? Si parli di ospedale, di trasversale e difesa del Mignone, del Lido e San Giorgio o dei progetti delle imprese locali. Il partito tagli quella mano lunga che è concentrata nel distruggere invece che costruire, questa è la vera vergogna. In questi due anni si doveva capire chi in continuazione distrugge per sconfitte personali”.

E conclude: “Per la seconda volta non verrà presentata la lista col simbolo del Pd: prima all’Università agraria e poi oggi in Comune. Questa è una vergogna”.