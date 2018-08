Fuma spinello in strada, scatta il foglio di via

Fuma droga in strada, ma viene intercettato dagli uomini della polizia del Commissariato di Tarquinia, segnalato all’Autorità amministrativa e allontanato dal comune.

Il fatto si è verificato nei giorni scorsi, quando un sessantenne originario di un altro paese della provincia, in pieno centro cittadino fumava tranquillamente uno spinello. Ma la cosa non è sfuggita agli attenti poliziotti del Commissariato che, transitando nella zona, notavano l’uomo che veniva sottoposto ad un immediato controllo di polizia. A seguito delle verifiche, lo stesso veniva trovato in possesso di sei grammi di hashish. Condotto presso gli uffici del Commissariato per i successivi accertamenti, il sessantenne veniva segnalato all’Autorità amministrativa come assuntore di sostanza stupefacente. Ma non solo.

Considerato il fatto che lo stesso annoverava numerosi precedenti penali e non avendo validi motivi per permanere in quel territorio, l’uomo, con provvedimento del Questore di Viterbo, veniva rimpatriato al luogo di residenza con divieto di ritorno nel comune di Tarquinia per tre anni.