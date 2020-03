Rapina violenta ai danni di due fratelli anziani di Tarquinia: catturato il rumeno condannato a 5 anni

Anziani picchiati e rapinati a Tarquinia, catturato il rumeno condannato. La caparbietà e la professionalità degli agenti Commissariato hanno consentito l’arresto di un rapinatore.

I fatti risalgono al 2010, quando lo straniero, insieme ad alcuni complici, fu condannato per una rapina compiuta con particolare efferatezza nei confronti di due anziani fratelli tarquiniesi che, per poco denaro, erano stati ripetutamente colpiti dagli aggressori. Il rumeno non fu mai arrestato perché non fu colto sul fatto. Dopo tutti i gradi di giudizio, nel 2018, condannato ad una pena di 5 anni di reclusione, si rese irreperibile.

Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Tarquinia non hanno desistito, continuando a monitorare gli spostamenti della moglie del malfattore. Proprio quest’intensa attività investigativa consentiva ai poliziotti di localizzare il punto esatto dove si nascondeva il ricercato ottenendo un mandato di arresto europeo a seguito del quale lo straniero, rifugiatosi nel suo paese d’origine, veniva rintracciato, tratto in arresto dalla polizia rumena ed associato presso le carceri di quel paese per scontare la pena.