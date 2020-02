Maltempo, tromba d'aria al Lido di Tarquinia: il vento spazza via l'insegna dello stabilimento Tabidabo

Maltempo, tromba d'aria danneggia stabilimento balneare. Tromba d’aria e venti persistenti nel pomeriggio del 26 febbraio a Tarquinia Lido. Dopo le mareggiate altri danni agli stabilimenti balneari per il vento che si è abbattuto sul Tibidabo. Crollata l’insegna alta diversi metri e completamente distrutte le strutture esterne che i titolari stavano allestendo in vista del 1 marzo, giornata prevista per l’inaugurazione stagionale.

“Avevamo ripulito tutto e allestito il necessario per l’inaugurazione – riferisce Marzia Marzoli – adesso dovremo ricominciare da capo, ma il 1 marzo comunque saremo pronti per l’apertura stagionale . È crollata l’alta insegna del locale, ma ciò che è importante è che non si sia fatto male nessuno. Ormai le nostre stagioni sono così, imprevedibili e ci dobbiamo fare i conti”. Si saprà solo oggi quelli che saranno stati i danni agli altri stabilimenti balneari, perché i forti venti sferzavano ieri tutto il litorale e la cittadina.