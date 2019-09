Assolto il poliziotto accusato di favoreggiamento

Era stato arrestato nel 2016 con l’accusa di aver favorito delle persone implicate in un’indagine legata allo spaccio di droga. Ma sia in primo grado che in appello il sovrintendente capo del commissariato di polizia di Tarquinia Fernando Cosimi è uscito pulito. Assolto con formula piena. Eppure l’agente nel 2016 era finito ai domiciliari dopo un verbale redatto dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato. Le accuse si basavano principalmente su due frasi pronunciate da Cosimi all’interno di un locale, intercettate durante un’attività di indagine: “Te fa male l’agnello è” e “Non te fa magna il c... dalle mosche”. Ma grazie all’impegno dei difensori di Cosimi - gli avvocati Pier Salvatore Maruccio, Francesca Maruccio e Claudia Trippanera - si è riuscito a a dimostrare, con l’ausilio di consulenze tecniche, che l’agente in realtà non aveva mai pronunciato quelle frasi.

In primo grado Cosimi scelse di farsi giudicare con un rito abbreviato condizionato a una consulenza tecnica d’ufficio. Anche quella perizia confermò che quelle parole nelle registrazioni non c’erano e il gup Bartolozzi dunque pronunciò una sentenza di assoluzione piena nel gennaio del 2017. La Procura di Civitavecchia, tuttavia, decise di fare ricorso contro quel verdetto e il caso è approdato dunque in Corte d’Appello il 19 settembre. In quella sede è stata la stessa Procura generale a chiedere l’assoluzione.

Contemporaneamente al suo processo, dopo il verdetto di primo grado, Cosimi presentò querela nei confronti dei cinque colleghi che avevano firmato il verbale che lo aveva di fatto trascinato in tribunale. La denuncia-querela fu presentata a Perugia e poi trasmessa per competenza alla Procura di Civitavecchia. L’indagine, piuttosto complicata, fu affidata al dottor Mirko Piloni che, nonostante gli audio con le intercettazioni erano stati analizzati per ben tre volte, ordinò una nuova consulenza per studiare le registrazioni. Perizia che fu affidata ai carabinieri del Ris e che arrivò alla stessa identica conclusione delle precedenti: le frasi “incriminate” che secondo i firmatari del verbale Cosimi aveva pronunciato, non ci sono. Dunque il pm chiese e ottenne il rinvio a giudizio dei cinque per falso in atto pubblico. Anche gli agenti hanno optato per il rito abbreviato condizionato a un’ulteriore perizia tecnica.

Nel maggio scorso anche per loro c’è stato il verdetto di primo grado: il gup di Civitavecchia li ha condannati a otto mesi perché avrebbero falsamente trascritto le frasi intercettate. Il giudice ha riconosciuto anche il dolo, ossia la volontà di attribuire quelle frasi a cosimi, riconoscendo la responsabilità degli agenti.