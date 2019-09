I cigni danno spettacolo al Lido

Un bagno tra i cigni. Incredibile spettacolo quello vissuto dai bagnanti nel week-end a Tarquinia Lido. Un gruppo di cigni, probabilmente provenienti dalle Saline, ha catalizzato l’attenzione di tanti tarquiniesi e villeggianti che hanno voluto fotografare questo straordinario fenomeno. Avvistati dapprima a Sant’Agostino, i cigni hanno poi percorso tutto lo specchio d’acqua di Tarquinia Lido a poche decine di metri dalla battigia, per nulla impauriti dalla flotta di bagnanti che, incuriositi, si sono avvicinati per fare un semplice selfie o per dare del cibo. Probabilmente abituati ai visitatori che gli danno da mangiare, anche in mare aperto, vicino alla battigia i maestosi cigni si sono fatti avvicinare da bambini e adulti divenendo per diversi minuti l’attrazione della località balneare. I cigni vivono stabilmente all’interno della riserva naturale delle Saline di Tarquinia dove vengono tenuti sotto osservazione dagli uomini della Forestale. La Riserva è una zona umida che ospita numerose specie di uccelli, stanziali e migratori, tipici degli ambienti caratterizzati dalla presenza di acque salmastre poco profonde. Tra di essi si ricordano il fenicottero rosa, la garzaia - si segnala, in proposito, il particolare interesse per la garzaia esistente nella pineta di San Giorgio, contigua alla Riserva - l’airone cenerino e lo stesso cigno reale insieme a tantissime altre specie. I maschi e le femmine, da adulti, hanno lo stesso aspetto: piume bianche, zampe nere, becco arancio e in parte nero, collo ricurvo, lunga coda dalla forma appuntita. Il maschio si può distinguere da una protuberanza nera sul becco più pronunciata. E’ caratteristica la tecnica che il Cigno reale utilizza per procurarsi il cibo, tipica delle anatre che non si immergono. L’uccello, infatti, immerge nell’acqua solamente capo, collo e petto, mentre il resto del corpo resta in superficie in posizione verticale. Insomma, la natura, in conclusione dell’estate, a tutti i villeggianti ha voluto donare questo splendido spettacolo.