Climatizzatori e borracce per gli alunni

Tante novità progettuali per la scuola dell’obbligo e per le superiori, ad annunciarle l’assessore alla pubblica istruzione Ada Iacobini. Acqua gratis e dearsenificata, borraccia per ogni bambino, progetti per la consapevolezza al risparmio dell’oro blu. Climatizzatori e tende per scuola dell’infanzia e primaria. Per la secondaria superiore un progetto che potrebbe portare a Tarquinia 3.000 studenti.

“Stiamo lavorando per realizzare distributori di acqua gratuita e dearsenificata, che saranno installati in tutte le strutture della scuola dell’obbligo – riferisce l’assessore alla Pubblica istruzione Ada Iacobini –. Per gli alunni è prevista la distribuzione di una borraccia, ciascuno con il proprio nome; per i bambini dell’infanzia previste borracce particolari, in via del tutto gratuita. Abbiamo poi già presentato un progetto didattico per la consapevolezza del risparmio dell’acqua e dell’eliminazione della plastica”.

“Sto in questi giorni contattando anche Legambiente, perché abbiamo intenzione di varare tutta una serie di progetti – continua Ada Iacobini – per le scuole”.

Una sinergia tra assessorati che vuole ottenere il meglio per la popolazione scolastica: “Parte anche il Progetto climatizzatori nell’asilo nido del Peep, mentre per la scuola dell’infanzia sarà avviata una prima tranche. All’asilo provvederemo ad installare nuove tende e a completare la climatizzazione; anche per la primaria è prevista la climatizzazione ma solo per metà dell’istituto, non appena avremo i fondi provvederemo a completarla. Dal punto di vista tecnico, abbiamo già iniziato a provvedere alla pulizia delle scuole e alla potatura degli alberi e della vegetazione; una pulizia da tempo carente”.

Per le superiori parte un progetto importante: “Si tratta di un concorso giornalistico nazionale - spiega l’assessore alla scuola –, una grande manifestazione, che movimenterà almeno 3.000 persone, di cui circa 500 dovranno trovare da dormire in città, quindi mi sto attivando, con l’aiuto di un consigliere, per contattare le varie strutture ricettive”.

Per i trasporti, Ada Iacobini annuncia la proroga alla società che li gestisce, in quanto “non c’è stato tempo - precisa - di indire un nuovo bando ma ce ne stiamo occupando”.

Infine la mensa scolastica: “Abbiamo preso accordi con il presidente della Multiservizi, Acciaresi, perché riteniamo sia indispensabile creare un’economia circolare a chilometri zero. I bambini dovranno mangiare i prodotti locali”.