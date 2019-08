Settantamila presenze a Divino Etrusco

DiVina Tarquinia: quattro giorni di vivacità, festa, musica, gusto e divertimento. “Siamo soddisfatti di quanto abbiamo visto in queste serate del DiVino Etrusco – dichiara Alessandro Giulivi –, ma anche consapevoli che si tratta soltanto di un punto di partenza. Per la città, che deve somigliare a quella di questo weekend per molti più giorni all’anno, e per l’evento stesso, che immagino crescere ancora. Entrambi gli obiettivi si raggiungono con un’unica strada: quella del lavoro, della programmazione e della capacità di fare rete tra amministrazione, realtà associative, esercenti e cittadini”.

L’edizione 2019 del DiVino Etrusco si è appena conclusa, ma ancora si sente l’eco di serate che l’hanno vista popolarsi di visitatori e cittadini, permettendo ai primi di conoscerla e ai secondi di godersela come accade in poche occasioni nel corso dell’anno. I primi ragionamenti sulle presenze parlano di un incremento del 30 percento delle presenze rispetto allo scorso anno, circa 70 mila persone in quattro giorni, tra chi ha seguito i percorsi enologici, degustando i vini della Dodecapoli etrusca; chi ha assaggiato gli street food proposti dai locali; chi si è semplicemente goduto l’animazione e gli spettacoli o una cena: un flusso continuo che conferma come la manifestazione sia ormai affermata.

I ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale vanno a tutti coloro che hanno collaborato, tra questi i commercianti e i ristoratori, forze dell’ordine, associazioni e tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita della 13esima edizione. “Un ringraziamento – conclude Giulivi - va a tutti i cittadini di Tarquinia che ogni anno partecipano con entusiasmo e coinvolgimento”.