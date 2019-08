Appalto gestione rifiuti a ottobre

Sarà un autunno ricco di appuntamenti per l’amministrazione comunale. Tra capitolati, bandi e proroghe saranno molteplici gli argomenti su cui dovranno pronunciarsi il sindaco Alessandro Giulivi e la sua squadra. Igiene urbana, trasporto scolastico, gestione dei parcheggi, teatro ed impiantistica sono solo alcuni dei temi che affollano l’agenda politica. Manca poco più di un mese al 30 settembre, data indicata dal sindaco come termine ultimo della sospensione della gara per l’aggiudicazione del servizio di igiene pubblica. Una sospensione arrivata a seguito dell’esito di un esame sommario degli atti di gara, per il quale l’Amministrazione ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti del capitolato speciale d’appalto, al fine di verificarne la compatibilità con le proprie linee di indirizzo politico-amministrativo. Ora resta da capire se si proseguirà senza modifiche oppure no. Presto dovrà essere deciso cosa fare con il trasporto scolastico dopo che il consiglio comunale ha superato le modifiche che erano state apportate dal commissario prefettizio. E poi il teatro, con la stagione invernale, l’affidamento della direzione artistica e la modifica al regolamento che penalizza le associazioni. Insomma arriva un autunno pieno di scelte con un’agenda davvero colma.