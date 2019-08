Litoranea pericolosa, esposto in Procura

ll Codacons porta in Procura il problema dell’eccessiva velocità sulla Litoranea. Presentato un esposto per segnalare il caos e i pericoli quotidiani sulla strada provinciale che collega i campeggi a Tarquinia.

“Punte di 120 chilometri orari con limite a 50, controlli del tutto assenti. Si aspetta una tragedia per intervenire?” domanda l’associazione a tutela dei consumatori, che porta all’esame della magistratura le ripetute violazioni dei limiti di velocità che mettono a rischio tutti i giorni turisti e residenti.

“Sulla provinciale, Tir carichi di ortaggi, plotoni di biciclette, auto che tentano il sorpasso rischiando incidenti gravissimi, ripetute violazioni dei limiti di velocità: nonostante gli interventi del prefetto di Viterbo e la disponibilità della società autostradale a installare gratuitamente tre autovelox, la polizia stradale rimane perpetuamente assente. Solo una volta, salvo errori, ha presidiato il tratto”.

E ancora: “Sembra quasi che si aspetti una tragedia per intervenire; peccato che, in quel caso, sarebbero evidenti le responsabilità gravissime – a titolo di dolo – a carico di chi doveva intervenire e non l’ha fatto. La domanda, quindi, è pienamente legittima: perché non interviene la polizia stradale di Tarquinia?”.

Una situazione dunque per la quale si ritiene serva un intervento urgente, senza tralasciare la condizione del manto stradale disseminato di voragini.